Тегеран, 21 января, 2022, 07:25 — ИА Регнум. 20 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 152, причем 20 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Тестирование на COVID-19

«Еще 20 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 132 152 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние стуки было выявлено 4658 новых случаев заражения COVID-19, при этом 345 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 073 412 пациентов из общего числа 6 236 567 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 1247 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 60 435 003 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, в общей сложности 53 420 305 человек на данный момент сделали повторную прививку.