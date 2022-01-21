Хабаровск, 21 января, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Хабаровске завершено расследование уголовного дела за коммерческий подкуп, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

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По версии следствия конкурсный управляющий коммерческого сельскохозяйственного предприятия, работая в 2017—2018 годах в Хабаровском районе края, получил коммерческий подкуп в 2 млн рублей от представителя другой компании. Деньги он получил за совершение в интересах этой организации действий, связанных с исполнением договора купли-продажи, обязательство по которому контрагент выполнить не мог.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБ и ПК ОМВД России по Хабаровскому району.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, несмотря на непризнание вины.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением готовится к передаче в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник одного из предприятий Челябинской области подозревается в коммерческом подкупе.