Тегеран, 21 января, 2022, 07:26 — ИА Регнум. 20 января министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что поездка президента Ибрагима Раиси в Россию свидетельствует о важности сотрудничества двух стран, которые находятся на пути к стратегическому уровню отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Амирабдоллахиан сделал это заявление на встрече с председателем комитета Государственной Думы по международным делам Леонидом Слуцким.

Собеседники обсудили двусторонние парламентские отношения, подчеркнув необходимость продолжения обмена мнениями и делегациями между двумя странами.

Министр иностранных дел Ирана также упомянул встречу президентов Ирана и России и проведенные переговоры, заявив, что выдающиеся связи между Тегераном и Москвой находятся на пути к тому, чтобы стать стратегическими.

Слуцкий, в свою очередь, дал отличную оценку парламентским связям между Ираном и Россией. Он также отметил, что расширение стратегических связей с Исламской Республикой имеет важное значение для России.