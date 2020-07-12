Тегеран, 21 января, 2022, 07:26 — ИА Регнум. 20 января высокопоставленный иранский чиновник заявил, что расширение связей Ирана с Китаем и Россией служит серьезной возможностью для восстановления экономики страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

В интервью Mehr News Мохаммад Салех Джокар высказался по поводу поездки президента Ибрагима Раиси в Россию. Он отметил, что наличие дипломатических, деловых и экономических связей с соседними странами делает заинтересованные стороны более устойчивыми к внешнему давлению.

«Вот почему необходимо заключать договоры и протоколы для укрепления этих связей, что способствует расширению внешней торговли Ирана», — подчеркнул Джокар.

По его мнению, взаимодействие с Востоком укрепит региональное сотрудничество в политической и экономической областях, а также в сфере безопасности. В связи с этим иранский представитель высоко оценил текущее сотрудничество с Россией по различным вопросам, предоставляющим взаимный интерес.