Тегеран, , 07:27 — REGNUM Взгляд на Восток, связь с соседями и сбалансированная внешняя политика являются основными принципами администрации иранского президента Ибрагима Раиси, заявил председатель иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 20 января.

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В интервью политическому корреспонденту Mehr иранский представитель отметил: Это свидетельствует о том, что Иран балансирует во внешней политике, что он ведет переговоры с европейскими странами, с одной стороны, и объявляет о 25-летнем документе о сотрудничестве с Китаем, с другой стороны».

«Внешнеполитическое взаимодействие Ирана демонстрирует, что Тегеран не ограничился переговорами в Вене, поскольку администрация пытается преследовать политические, экономические интересы в отношениях с различными странами», — подчеркнул депутат.

Он упомянул поездки Раиси в Таджикистан и Туркменистан и вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), подчеркнув, что таким образом страна отправляет послание США и Европе о том, что «Иран не кладет все яйца в одну корзину».

Джалалзаде раскритиковал заявления официальных лиц США, устанавливающие крайние сроки для переговоров между Ираном и группой 4+1 об отмене санкций. Он также заявил, что на самом деле такие высказывания представляют собой оказание максимального давления, лишенного политической поддержки.