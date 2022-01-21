Чанша, Китай, 21 января, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Валовой региональный продукт (ВРП) провинции Хунань в центральном Китае в 2021 году составил 4,58 трлн юаней (около $720,1 млрд), увеличившись на 7,8% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Ken Marshall Чанша, Китай

Средний рост ВВП провинции за последние два года достиг 5,8%, что выше среднего показателя по стране в 5,1%, согласно отчету о работе правительства, представленному на пятой сессии Собрания народных представителей провинции Хунань 13-го созыва 17 января.

В отчете отмечается стабильная тенденция экономического развития провинции: рост инвестиций, потребления и внешней торговли в годовом исчислении в 2021 году составит 8%, 14,4% и 22,6% соответственно. Провинция стремится достичь экономического роста более чем на 6,5% в 2022 году.