Новосибирск, , 07:05 — REGNUM В Новосибирской области после возгорания холодильной установки на заводе мороженного возбуждено уголовное дело — по факту нарушений правил охраны труда. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Напомним, что 20 января 2022 года в цехе по производству мороженого Купинского молочного комбината произошло возгорание холодильного устройства. Пострадали трое работников.

Читайте также: СКР начал проверку после взрыва на новосибирской фабрике мороженого

Как сообщало ИА REGNUM, мужчины находятся в больнице.