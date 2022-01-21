Магнитогорск, Челябинская область, 21 января, 2022, 07:05 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области школьники 21 января будут учиться дистанционно. Причиной стали морозы, сообщили журналистам в мэрии.

Мороз

Это касается учеников первых, вторых, третьих и четвёртых классов, которые учатся в первую смену. Все остальные идут на занятия в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области резко похолодало. Впрочем, собственно в Челябинске на занятиях в школах это не отразилось.