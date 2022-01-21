Хэфэй, Китай, 21 января, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Объем внешней торговли провинции Аньхой на востоке Китая вырос на 26,9% в годовом исчислении до 692,02 млрд юаней (около $109 млрд) в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

Объем экспорта Аньхоя в 2021 году достиг почти 409,5 млрд юаней, увеличившись на 29,5% в годовом исчислении, в то время как импорт составил около 282,5 млрд юаней, увеличившись на 23,4% сообщил представитель таможни города Хэфэя, столицы провинции, Синь Цзяньмин на пресс-конференции в пятницу.

«Мы будем и дальше развивать пилотную зону свободной торговли и придадим новый импульс качественному развитию внешней торговли в 2022 году», — сказал Синь.

В провинции также наблюдалось быстрое развитие отправок грузовых поездов Китай-Европа в течение этого периода, при этом количество поездок выросло более чем на 17,6% в годовом исчислении до 668 в 2021 году.