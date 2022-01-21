Тегеран, , 10:17 — REGNUM 20 января министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил, что страна подписала важные соглашения и документы с компетентными российскими компаниями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Овджи, сопровождающий президента Ибрагима Раиси в ходе визита в Россию, сообщил корреспонденту IRNA в Москве, что у него состоялись плодотворные встречи с министром энергетики России и заместителем премьер-министра, в ходе которых были достигнуты более важные договорённости, чем планировалось изначально.

Он отметил: «Между странами был достигнут значительный успех. Также были подписаны важные документы совместно с крупными российскими компаниями в области разработки газовых и нефтяных месторождений, строительства нефтеперерабатывающих заводов и передачи технологий и технологического оборудования».

Министр нефти подчеркнул, что Иран подготовил совместную комплексную программу ещё месяц назад и передал ее российским компаниям, проявившим к ней живой интерес.