Пекин, 21 января, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Розничные продажи потребительских товаров в Китае, основной показатель роста потребления, в 2021 году достигли 44,08 трлн юаней (около $6,93 трлн), сообщило в понедельник Национальное бюро статистики КНР, передает агентство Сниьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Продажи потребительских товаров выросли на 12,5% в годовом исчислении в 2021 году, показали данные бюро, в результате чего среднегодовой рост за последние два года составил 3,9%. Согласно данным, в декабре общий объем розничных продаж потребительских товаров вырос на 1,7% в годовом исчислении.

Достижение потребления на уровне 44 трлн юаней является важной вехой, сказал глава бюро Нин Цзичже, добавив, что конечное потребление внесло 65,4% в экономический рост Китая в 2021 году, что свидетельствует о важной роли внутреннего рынка.

Розничные продажи в городских районах достигли 38,16 трлн юаней в прошлом году, увеличившись на 12,5% в годовом исчислении, в то время как продажи в сельской местности выросли на 12,1% в годовом исчислении.

В 2021 году розничные онлайн-продажи в Китае продолжали демонстрировать устойчивый рост и превысили 13 трлн юаней, увеличившись на 14,1% в годовом исчислении, свидетельствуют данные.