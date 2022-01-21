Салехард, , 07:00 — REGNUM Уралнедра 25 февраля 2022 года планируют реализовать с аукциона право пользования недрами для геологоразведки и добычи углеводородного сырья на участке Харатский в Ямало-Ненецком автономном округе. Стартует тендер с разового платежа 40,3 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку лота.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По имеющимся данным, на участке площадью 1162,6 кв. км, который будет передан на 25 лет, запасы оцениваются в зависимости от категории. Перспективные ресурсы углеводородного сырья категорий D1 составляют: нефти — 1,4 млн тонн, газа — 86,7 млрд кубометров, конденсата — 5,6 млн тонн. При этом прогнозные показатели по категории D2 у нефти — 5,9 млн тонн, газа — 32 млрд кубометров, конденсата — 4,6 млн тонн.

Шаг аукциона составит 4,03 млн рублей. Победит тот, кто предложит наибольший разовый платёж.

Напомним, ранее в Дагестане на торги попал участок недр кварцевых песков — сырья для стекольного производства. А в Иркутской области золоторудный участок за время бурных торгов подорожал с 710 тыс. до 21 млн рублей. Всего было сделано 118 «шагов».