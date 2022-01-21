Салехард, 21 января, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Уралнедра 25 февраля 2022 года планируют реализовать с аукциона право пользования недрами для геологоразведки и добычи углеводородного сырья на участке Харатский в Ямало-Ненецком автономном округе. Стартует тендер с разового платежа 40,3 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку лота.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По имеющимся данным, на участке площадью 1162,6 кв. км, который будет передан на 25 лет, запасы оцениваются в зависимости от категории. Перспективные ресурсы углеводородного сырья категорий D1 составляют: нефти — 1,4 млн тонн, газа — 86,7 млрд кубометров, конденсата — 5,6 млн тонн. При этом прогнозные показатели по категории D2 у нефти — 5,9 млн тонн, газа — 32 млрд кубометров, конденсата — 4,6 млн тонн.

Шаг аукциона составит 4,03 млн рублей. Победит тот, кто предложит наибольший разовый платёж.

Напомним, ранее в Дагестане на торги попал участок недр кварцевых песков — сырья для стекольного производства. А в Иркутской области золоторудный участок за время бурных торгов подорожал с 710 тыс. до 21 млн рублей. Всего было сделано 118 «шагов».