Тараз, Казахстан, , 06:54 — REGNUM Схрон с оружием и боеприпасами был обнаружен полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Джамбульской области Казахстана, 20 января сообщили в пресс-службу управления полиции по региону.

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В нем находились восемь автоматов и 17 боеприпасов к ним, а также граната, газотравматическое оружие 12-го калибра, пистолет марки Krall и нож. Оружие было сложено в мешки, которое находилось в земле. Планируется провести судебно-баллистическую экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в Казахстане задержали трех молодых людей, которых подозреваются в раздаче оружия участникам массовых беспорядков в городе Алма-Ата.

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