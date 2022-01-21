Нинбо, Китай, 21 января, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Годовой грузооборот порта Нинбо Чжоушань в провинции Чжэцзян на востоке Китая, достиг рекордного уровня в 1,2 млрд тонн в 2021 году, что на 4,4% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Scio.gov.cn Порт Нинбо Чжоушань

По данным центра управления портами и навигацией провинции, самый загруженный порт Китая удерживает рекорд по пропускной способности грузов в мире в течение 13 лет подряд, в то время как его пропускная способность контейнеров превысила 31 млн единиц двадцатифутового эквивалента (TEU) в 2021 году, заняв третье место в мире и увеличившись на 8,2% в годовом исчислении.

К концу 2021 года количество морских маршрутов порта выросло до 287, что в свою очередь на 27 маршрутов больше относительно конца кризисного 2020 года. Напомним, в 2020 году в Китае, а затем во всем мире разразилась пандемия нового коронавируса, что ударило по логистике и грузоперевозкам.