Мехико, , 06:54 — REGNUM Тела девушки и трёх мужчин были найдены сотрудниками полиции в частном доме в мексиканском городе Пенхамо. Об этом 21 января сообщает издание Daily Star.

Убийство Jo Naylor

Информацию об убитых сообщили люди, проживающие по соседству с домом, где были найдены тела убитых. Соседи разглядели в окно неподвижные тела и позвонили в полицию. Приехав на место происшествия, полицейские вскрыли дверь дома и обнаружили останки четырёх человек: девушки и трёх мужчин, с признаками насильственной смерти.

Уточняется, что руки у девушки были связаны лентой. Личности погибших были установлены, они оказались пропавшими без вести 12 января

Артуро Улисес Айяла Эрнандес, Хуан Карлос Роча Рейес, Дориан, а также Майра Исабель Мартинес Хуарес. Девушка была хозяйкой дома, в котором произошло убийство. В настоящее время начато расследование обстоятельств гибели людей. Предварительно, все погибшие стали жертвами наркомафии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве в Мексике репортёра криминальной хроники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике застрелили репортера криминальной хроники