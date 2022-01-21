Элиста, 21 января, 2022, 06:53 — ИА Регнум. В Калмыкии в связи с ухудшением эпидемической ситуации по коронавирусу приостановили оказание плановой медицинской помощи. Это следует из постановления за подписью министра здравоохранения республики Юрия Кикенова.

ИА REGNUM Пустые койки

В частности, в Калмыкии закрываются дневные стационары во всех лечебных учреждениях, за исключением республиканского онкологического диспансера имени Тимошкаевой. Согласно документу, приостановлены работа физиотерапевтических кабинетов, плановые профилактические мероприятия в амбулаторных условиях, за исключением прививочной кампании, а также оказание отдельных видов медицинских услуг в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Ограничения действуют до особого распоряжения.