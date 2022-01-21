Хабаровск, , 06:56 — REGNUM Дороги к учреждениям образования в Хабаровском крае сделают безопаснее — на модернизацию инфраструктуры власти выделили 140 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пешеходный переход

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Господдержку на модернизацию пешеходных переходов получат 46 муниципалитетов. «Зебры» перед школами будут оборудованы фонарями, «лежачими полицейскими», дорожными знаками, светофорами. Также в местах с повышенной аварийностью нанесут яркую разметку и установят дорожные знаки повышенной яркости.

Всего обновят более 100 пешеходных переходов, установят 400 дорожных знаков, почти 1,3 тыс. погонных метров ограждений. В 17 муниципалитетах обустроят безопасные тротуары. Работы будут выполнены до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Приамурья автомобиль сбил первоклассника. Семилетний ребёнок неожиданно выскочил на дорогу и пострадал при столкновении с автомобилем.