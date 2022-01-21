Ростов-на-Дону, 21 января, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону огнеборцы потушили пожар в дореволюционном здании, расположенном на улице Шаумяна. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Пожар в неэксплуатируемом здании вспыхнул днём 20 января. Огнём пройдена площадь в 20 кв. метров. В 18:15 мск было объявлено о полной ликвидации возгорания.

На месте происшествия работали 22 человека и восемь единиц техники.