Пекин, , 06:50 — REGNUM Согласно отчету Китайской ассоциации публичных компаний, почти 90% компаний, зарегистрированных на рынке акций категории А, отчитались о прибыли в течение первых трех кварталов 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

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Чистая прибыль всех компаний, котирующихся на бирже A, достигла 4,43 трлн юаней (около $695 млрд) в течение первых трех кварталов, увеличившись на 28,41% в годовом исчислении. В отчете говорится, что около 30% компаний, котирующихся на бирже A, зафиксировали рост чистой прибыли за этот период более чем на 50% в годовом исчислении.

Нефинансовые компании, зарегистрированные на бирже, показали рост выручки и чистой прибыли выше среднего за этот период. Их чистая прибыль составила 2,53 трлн юаней, увеличившись на 39,78% по сравнению с прошлым годом, говорится в отчете.