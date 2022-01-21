Ростов-на-Дону, 21 января 2022, 06:49 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Из документа следует, что донской губернатор удостоен награды «за большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и многолетнюю добросовестную работу».
В 2009 году Голубев был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
ИА REGNUM напоминает, что Голубев возглавляет Ростовскую область с 14 июня 2010 года. В сентябре 2020 года с результатом более чем в 65% голосов избирателей он вновь одержал победу на выборах главы региона.