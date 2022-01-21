Ростов-на-Дону, 21 января, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев, губернатор Ростовской области

Из документа следует, что донской губернатор удостоен награды «за большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и многолетнюю добросовестную работу».

В 2009 году Голубев был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

ИА REGNUM напоминает, что Голубев возглавляет Ростовскую область с 14 июня 2010 года. В сентябре 2020 года с результатом более чем в 65% голосов избирателей он вновь одержал победу на выборах главы региона.