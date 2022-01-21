Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Федеральная комиссия по международной торговле США изучает возможность введения пошлин на импорт нитрита натрия из России и Индии. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

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Из документов следует, что 13 января комиссия получила жалобу от американской компании из штата Нью-Джерси. Заявители призвали ведомство провести проверку, не наносит ли импорт нитрита натрия из России и Индии ущерб экономике США.

Сейчас комиссия начала проверку по этой жалобе. В частности, сотрудники выясняют, пользуются ли производители нитрита натрия в России и Индии поддержкой от государства. Не исключается, что по итогам разбирательства США введут пошлины на этот товар. Предполагается, что решение будет принято к концу февраля 2022 года.