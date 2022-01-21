Пекин, , 06:47 — REGNUM Объем продаж экскаваторов в Китае, являющийся барометром жизнеспособности развития инфраструктуры, в прошлом году неуклонно рос, сообщает агентство Синьхуа.

Экскаватор

25 ведущих производителей экскаваторов в стране экспортировали 68 427 экскаваторов в 2021 году, что почти вдвое превышает объем, зарегистрированный в 2020 году, отчасти благодаря высокому спросу за рубежом, свидетельствуют данные Ассоциации строительной техники Китая.

По данным ассоциации, на внутреннем рынке было продано около 274 357 экскаваторов, в результате чего общий объем продаж экскаваторов в Китае в 2021 году составил 342 784 единицы, что на 4,6% больше в годовом исчислении.

Только в прошлом месяце общий объем продаж экскаваторов снизился на 23,8% в годовом исчислении до 24 038 единиц, в то время как экспорт составил 8 615 единиц, зафиксировав резкий рост на 104,6%.