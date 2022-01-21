Пекин, 21 января, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Банк Цзянсу в Китае продемонстрировал рост прибыли в 2021 году при более низком коэффициенте плохих кредитов, говорится в оценке прибыли банка, передает агентство Синьхуа.

Нанкин, Цзянсу

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров банка, подскочила на 30,72% в годовом исчислении в 2021 году, в то время как его выручка выросла на 22,58% по сравнению с предыдущим годом, говорится в заявлении банка на Шанхайской фондовой бирже.

Коэффициент просроченных кредитов банка снизился на 0,24 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом до 1,08%, в то время как коэффициент покрытия резервов увеличился более чем на 50 процентных пунктов, что свидетельствует о большей способности противостоять рискам, говорится в заявлении. Результат является предварительным и может отличаться от окончательного отчета о доходах, сообщили в банке.