Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 21 января, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Днём 21 января и ночью 22 января на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидается очень сильный южный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

Прогнозируются порывы ветра 15−20 м/с, местами 22−27 м/с, метель.

Также синоптики предупредили об опасности схода лавин в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 21 января.

Как сообщало ИА REGNUM, метель, снегопады, сильный ветер прогнозируются на территории Воронежской области 21 января.

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