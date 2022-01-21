Хабаровск, , 06:43 — REGNUM Новая цифровая платформа будет контролировать весь процесс северного завоза на Дальнем Востоке, завяил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Северный завоз Mil.ru

Читайте также: Якутия выполнила четверть плана северного завоза грузов по зимникам

По словам министра, северный завоз затрагивает частично или полностью 25 регионов России и 2,9 млн человек. Ежегодно перевозится более 3 млн тонн различных грузов. Поэтому важно законодательно закрепить ответственность, распределив её между федеральной, региональной и муниципальной властью, а также частными исполнителями.

«Сегодня такого закрепления нет. Отсутствует юридическое определение Северного завоза. Поэтому важно выделить социально значимые грузы, зафиксировать, что они должны доставляться и обрабатываться в портах в приоритетном порядке, определить неснижаемый складской запас, чтобы колебания рыночной конъюнктуры не создавали у исполнителей избыточный аппетит к спекулятивной прибыли, так как это создает риск срыва сроков доставки грузов по всей цепочке. Ответственность будут нести участники северного завоза. Сейчас статус участника этого процесса скорее неформальный. Он не предполагает дополнительной ответственности. Законопроект устранит этот пробел», — сказал Алексей Чекунков.

Минвостокразвития внесет соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму в этом году.

Также уже разработана и тестируется техническая платформа для цифрового моделирования северного завоза. В базе данных более 2 тыс. маршрутов. Модель включает 1,5 тыс. единиц транспорта, 65 портов и перевалок, более 630 населенных пунктов, свыше 200 аэропортов и аэродромов, более 35 поставщиков.

«Создание такого «цифрового двойника» будет способствовать сокращению затрат на осуществление северного завоза, повышению продовольственной и энергетической обеспеченности, снижению стоимости продукции и расширению ассортимента, а также сокращению рисков сбоя поставок. Снабжение труднодоступных, удаленных северных территорий — это не только социальная функция, но и вопрос национальной безопасности. Необходимо настроить процесс таким образом, чтобы не убить частную инициативу, но при этом повысить эффективность северного завоза, осуществляя закупку услуг по максимально низкой цене», — добавил глава Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, до труднодоступных населённых пунктов Якутии доставлены 209 тыс. тонн жизнеобеспечивающих грузов. Это составляет 25,8% от плана.