Пекин, 21 января, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая превысил порог в 110 трлн юаней ($17,3 трлн) в 2021 году, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального бюро статистики КНР, в прошлом году ВВП страны увеличился на 8,1% в годовом исчислении до 114,367 трлн юаней. Это с трудом заработанное достижение ознаменовало новую экономическую веху для китайской экономики после того, как ВВП страны вырос на 2,3% в годовом исчислении почти до 101,6триллиона юаней в 2020 году.

Экономика Китая продолжила стабильное восстановление в 2021 году, лидируя в мире как в экономическом развитии, так и в борьбе с эпидемиями, говорится в сообщении бюро. Располагаемый доход на душу населения в Китае в 2021 году составил 35 128 юаней, увеличившись на 9,1% в годовом исчислении в номинальном выражении, согласно данным бюро.