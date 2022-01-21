Канберра, 21 января, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Экспорт сжиженного водорода первой в мире планирует начать Австралия, пилотные поставки будут совершены в Японию. Об этом 21 января сообщил премьер-министр австралийского правительства Скотт Моррисон, текст заявления опубликован пресс-службой правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Водород

Уточняется, что пилотный проект по созданию цепочки поставок водородной энергии является ключевым для австралийской промышленности. На финансирование начального этапа проекта по экспорту сжиженного водорода из бюджета было выделено 150 млн австралийских долларов ($108,2 млн).

Для транспортировки сжиженного водорода был построен специальный грузовой корабль, на его борту будет находиться 1250 куб. м жидкого водорода, перевозиться он будет при температуре — 253 градуса. Судно прибудет 21 января для загрузки в порт Мельбурна.

Моррисон пояснил, что в планах правительства Австралии — сделать страну лидером отрасли, которая будет производить до 225 тыс. чистого водорода в год. Кроме того, расширение производства водорода позволит Австралии сократить выброс парниковых газов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, какие страны могут составить конкуренцию России на мировом рынке водорода.