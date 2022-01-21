Пекин, , 06:32 — REGNUM Продажи легковых автомобилей китайских брендов выросли на 23,1% в годовом исчислении в 2021 году, свидетельствуют данные отраслевой ассоциации, передает агентство Синьхуа.

Автомобиль китайского производителя GAC Gagc.com.cn

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в прошлом году было продано более 9,54 млн легковых автомобилей китайских брендов, что приблизилось к рекордно высокой доле рынка. Ассоциация объяснила этот всплеск такими факторами, как развитие сектора транспортных средств на новой энергии и улучшение экспортного рынка.

По данным ассоциации, годовой экспорт китайских автомобилей впервые превысил 2 млн единиц в 2021 году, что вдвое превышает годовой показатель за последние годы. В прошлом году продажи легковых автомобилей в Китае выросли на 6,5% в годовом исчислении до 21,48 млн единиц, в том числе 3,52 млн электромобилей. Продажи электромобилей выросли примерно на 160% в годовом исчислении.