Нукуалофа, 21 января, 2022, 06:28 — ИА Регнум. 57-летний житель полинезийского островного государства Тонга Лисала Фолау был унесен в океан 15 января после цунами, спровоцированного извержением вулкана, но смог доплыть до ближайшего острова. Об этом 20 января передал телеканал One News.

ИА REGNUM Океан

Он находился в воде около 28 часов и за указанное время преодолел расстояние в 7,5 км. Мужчину нашли 16 января на обочине дороги, до которой ему, не имея сил, удалось добираться ползком от берега.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Radio New Zealand передало о том, что из-за извержения вулкана на архипелаге Тонга погибли трое жителей этого островного государства и еще 150 человек пропали без вести.

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