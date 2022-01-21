Владивосток, 21 января, 2022, 06:32 — ИА Регнум. На ремонт автомобильных дорог и мостов Приморью из федерального бюджета дополнительно выделено 1,2 млрд рублей — соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Abang Salim Bin Abang Ali Дорога

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Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог».

В 2022 году дополнительно будет отремонтировано около 20 км дорог. На эти цели из федерального бюджета направлено 605 млн рублей. Еще 663 млн Приморье дополнительно получит на ремонт дорог и мостов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Благодаря этим средствам дополнительно отремонтируют участки автотрасс протяженностью 22 км: Уссурийск — Пограничный — Сергеевка, Рудная Пристань — Терней, Дальнереченск — Ариадное, Уссурийск — Утесное — Красный Яр — Тереховка.

Всего в рамках нацпроекта в этом году отремонтируют более 100 км приморских дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируют 11 объектов, большинство из которых располагаются в Салехарде и Лабытнанги.