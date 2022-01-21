Барнаул, , 06:23 — REGNUM Администрация Краснощёковского района Алтайского края 1 февраля 2022 года планирует определить подрядчика, который займётся строительством инженерной защиты от наводнений села Краснощеково. Стоимость контракта не превышает 447,4 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные с сайта госзакупок.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

При оплате контракта будут задействованы средства федерального, краевого и муниципального бюджетов. На проект определено 447 465 700,58 рубля. Итоговая стоимость контракта будет известна после торгов. Всего планируется восемь этапов, которые должны быть завершены не позднее 20 октября 2024 года.

В документации уточняется, что село находится на берегу реки Чарыш и через него протекает река Землянка, русло которой частично обваловано ограждающими дамбами.

Село в многоводные годы затапливается. Так, например, из-за паводка 2014 года на его территории было размыто 39 метров существующих дамб, 1140 метров автомобильной дороги, а «негативному воздействию вод рек Чарыш и Землянка подверглись 314 усадеб с населением 1308 человек».

Напомним, ранее правительство РФ также выделило Амурской области 4,1 млрд рублей на строительство дамб для защиты от паводка. Средства были предоставлены в рамках профильного федерального проекта.