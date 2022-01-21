Благовещенск, , 06:26 — REGNUM Сотрудников управления делами правительства Приамурья подозревают в коррупции. Прокуратура обнаружила там растрату 1,2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 января в пресс-службе надзорного ведомства.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Выяснилось, что в госструктуру был трудоустроен слесарь-сантехник, который фактически не работал, но получал заработную плату. Это квалифицировано прокуратурой как растрата в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело расследуется под контролем прокуратуры. Преступление было выявлено совместно с сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Амурской области прошла операция по задержанию сотрудников МВД региона. Были задержаны за взятку руководитель и работники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.