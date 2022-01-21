Балашиха, Московская область, , 06:13 — REGNUM Повреждения конструкции надземного пешеходного перехода нанёс самосвал в подмосковной Балашихе. Об этом 20 января сообщил телеграм-канал «Новости Москвы».

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ДТП произошло в ночь на 21 января на 29 км трассы М7 «Волга» в Балашихе. По предварительным данным, водитель самосвала забыл опустить кузов и проезжая под надземным пешеходным переходом, задел конструкцию и повредил её.

По предварительным данным, в момент аварии людей в пешеходном переходе не было, в результате ДТП никто не пострадал. От сильного удара часть перехода оторвалась от опоры и произошло обрушение. В настоящее время проводятся ремонтные работы. Для пешеходов переход закрыт.

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