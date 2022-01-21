Москва, , 06:12 — REGNUM В пятницу, 21 января, в Москве будет облачно, снег, гололедица, температура воздуха −6… −4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 22 января в Москве также будет идти снег. Температура воздуха −7… −5 °C.

Ветер юго-восточный 6−11 м/с, ночью — юго-восточный, восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −9… −4 °C днём. Ночью — −10… −5 °C.

В субботу, 22 января, днём в столице ожидается −4… −2 °C, по области −7… −2 °C. Облачно, небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −11… −6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Московском регионе из-за гололедицы, продлён до субботы, 22 января.

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