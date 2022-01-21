Сеул, 21 января, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи одобрило выделение 14 трлн вон (около $11,8 млрд) на поддержку малого бизнеса. Об этом объявил южнокорейский премьер-министр Ким Бу Гём в ходе пресс-конференции.

Сеул

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«Прошло менее месяца с Нового года, однако правительство в срочном порядке приняло вспомогательный бюджет, чтобы ослабить страдания малого бизнеса и самозанятых», — заявил он.

Предполагается, что часть средств пойдет на поддержку малого бизнеса и мелкой торговли в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Теперь законопроект направят на рассмотрение в южнокорейский парламент — Национальную ассамблею.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее центр по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи зафиксировал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, за прошедшие два дня в республике выявляют более шести тысяч зараженных ежесуточно.