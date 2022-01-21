Буэнос-Айрес, 21 января, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Аргентина в декабре увеличила объем нефтедобычи до 559 тысяч баррелей в день, что стало самым максимальным показателем с октября 2012 года. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе аргентинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В ноябре в стране добывалось по 557 тысяч баррелей в день. В сообщении отмечается, что 38% нефтедобычи приходится на нетрадиционные способы извлечения — сланцевую нефть и нефть плотных коллекторов. За год доля такого сырья в структуре добычи выросла на 64%.

Большую часть подобной нефти извлекают на месторождении Vaca Muerta, на котором в декабре добывалось по 212 тысяч баррелей в день.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря глава мексиканской нефтегазовой компании Pemex Октавио Оропеса заявил, что Мексика в 2023 году почти полностью прекратит продажу своей нефти за рубеж.