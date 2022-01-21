Махачкала, 21 января, 2022, 06:02 — ИА Регнум. На торгах, организованных Кавказнедрами, планируют распределить право использования участка недр кварцевых песков в Дагестане. Оно пригодно для стекольного производства. Итоги тендера подведут 17 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM на страницу аукциона.

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Участок «Южная часть Узекского участка» расположен в Кумторкалинском районе Дагестана на площади 0,11 кв. км. Разовый платёж стартует с 10 629 362 рублей при шаге аукциона — более 1,062 млн рублей. Запасы сырья по категории Р1 оцениваются в 6820 тыс. тонн. Участок будет передан победителю на 25 лет.

Из документации следует, что участок расположен в 35 км от Махачкалы, а «проявление Узекское выявлено в 1962 году».

Напомним, ранее в Иркутской области прошли довольно бурные торги за право разработки золоторудного участка. Всего было подано семь заявок и сделано 118 «шагов», повышающих начальную цену. В итоге стартовый платёж вырос с 710 тыс. рублей до 21,087 млн рублей.