Токио, , 05:59 — REGNUM Применение вакцины от коронавируса производства компании Pfizer одобрен для иммунизации детей в возрасте от 5 до 11 лет министерством здравоохранения, труда и соцобеспечения Японии. Об этом 21 января сообщила пресс-служба ведомства.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Поясняется, что препарат будет вводиться внутримышечно, активное вещество в нём будет такое же, как и во взрослом варианте вакцины от коронавируса. Детям будут вводить треть от «взрослой» дозы действующего вещества.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2023 году в Японии обещают начать клинические испытания пожизненной вакцины от коронавирусной инфекции.

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