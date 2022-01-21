Тюмень, 21 января, 2022, 05:58 — ИА Регнум. В Тюменской области деятельность Боровской птицефабрики, после глубокой обработки в связи со вспышкой птичьего гриппа, возобновится в феврале. Об этом сообщил лава региона Александр Моор на встрече с руководителями СМИ.

Оперативный штаб Тюменской области Александр Моор

«В феврале заканчивается карантинный период, начнётся восстановление операционной деятельности. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы сохранить коллектив и восстановить работу предприятия», — цитирует Моора Ura.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, карантин по птичьему гриппу на птицефабрике «Боровская» под Тюменью был введён с 13 октября. На предприятии уничтожена вся продукция и поголовье птиц, которое насчитывало четыре миллиона кур.