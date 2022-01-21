Аккра, 21 января, 2022, 05:55 — ИА Регнум. На западе Ганы 20 января взорвался грузовик со взрывчаткой, предназначавшейся для одной из шахт, погибли 17 человек и десятки пострадали. Об этом со ссылкой на министра информации Ганы Коджо Оппонг Нкруму сообщает агентство AFP.

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Коджо Оппонг Нкрума «По состоянию на 17:00 была подтверждена гибель 17 человек, 59 пострадавшим была оказана помощь».

Трагедия произошла в районе города Апиате, где грузовик, перевозивший взрывчатку на шахту около посёлка Чирано, столкнулся с мотоциклом. Авария вызвала возгорание и детонацию взрывчатки, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате мощного взрыва на западе Ганы погибло не менее 20 человек.