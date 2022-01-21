Анадырь, , 05:54 — REGNUM На Чукотке почти все овощи и фрукты стоят около тысячи рублей и больше за кг — камчатское ИА «41» в Instagram сделало обзор цен в Анадыре.

Цены на Чукотке Цитата из к/ф «Чукотские дальнобойщики». Реж Евгений Басов. 2019. Россия

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В Анадыре нет сетевых магазинов типа «Магнита» и «Пятерочки», зато есть самый большой на Чукотке супермаркет «Новомариинский». Там все на порядок дороже, чем в мелких магазинах. Например, килограмм бананов стоит 500 рублей, а в обычном небольшом магазине — 300 рублей. Зато «Новомариинский» расположен удобно, а в более дешевых магазинах часто собираются большие очереди.

Цены на продукты меняются в зависимости от времени года. Летом открыта навигация, потому многое привозят суда — а это гораздо дешевле, чем доставлять самолётом. Летом в нескольких точках города ставят палатки, где можно приобрести овощи и фрукты по приемлемым ценам.

Молоко в зависимости от жирности и производителя можно найти по цене от 80 рублей летом и около 160 рублей зимой. Обычная булка хлеба обойдется в 60−70 рублей, а чиабатта, морковный, зерновой или хлеб с отрубями уже дороже — 100 рублей. Килограмм винограда стоит примерно 700 рублей, гранаты, апельсины, лайм, хурма, кива — почти тысячу рублей за кг, ананас предлагают за 2,2 тыс. рублей за кг, десяток яиц — около 200 рублей.

Все овощи в среднем также стоят почти до тысячи рублей за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, за год продукты питания в Ростовской области подорожали более чем на 12%.