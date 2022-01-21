Лиссабон, , 05:48 — REGNUM В Португалии за прошедшие сутки выявили 56 426 случаев заражения коронавирусом нового типа. Это рекордный с начала пандемии показатель по числу выявленных пациентов за 24 часа, сообщает пресс-служба португальского управления по здравоохранению.

Флаг Португалии

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 2 059 595. Также за минувшие сутки на португальской территории скончались 34 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Португалии от осложнений COVID-19 умерли 19 447 человек.

Отмечается, что в Португалии на протяжении трех дней подряд фиксируются рекордные показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Также уточняется, что в настоящее время в португальских больницах получают лечение 2004 пациента с COVID-19.