Нью-Йорк, США, , 05:46 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выражает глубокую обеспокоенность из-за риска эскалации вокруг Украины, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик 20 января на пресс-конференции.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению главы организации, вовлеченные в процесс стороны должны продолжать диалог. Гутерреш также надеется, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая должна пройти на 21 января в Женеве, приведет к деэскалции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Энтони Блинкен заявил, что не думает, что его переговоры в Женеве с Сергеем Лавровым приведут к какому-либо существенному прогрессу.

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