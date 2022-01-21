Камчатский край, 21 января 2022, 05:41 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали сейсмологи в Тихом океане возле побережья Курильских островов. Об этом 21 января сообщили журналистам в Сахалинском филиале единой геофизической службы РАН.
Подземные толчки были зафиксированы в 10:59 по местному времени (02:59 мск). Эпицентр землетрясения располагался в акватории Тихого океана, в 80 км на восток от села Малокурильское на острове Шикотан.
Очаг землетрясения находился на глубине 60 километров. Жители населённых пунктов на островах Кунашир и Итуруп почувствовали сейсмособытие как подземные толчки магнитудой от двух до трёх. В настоящее время спасатели проводят профилактический осмотр зданий в населённых пунктах. Никаких повреждений обнаружено не было.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти землетрясениях, произошедших за сутки в Сахалинской области.
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