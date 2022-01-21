Томск, 21 января 2022, 05:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин наградил губернатора Томской области Сергея Жвачкина орденом Александра Невского. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 января в областной администрации.
Уточняется, что глава государства подписал соответствующий указ 20 января. Губернатор награждён «за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу».
Напомним, 20 января Сергею Жвачкину исполнилось 65 лет. Он руководит Томской областью с 2012 года.
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