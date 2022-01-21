Киншаса, , 05:32 — REGNUM Не менее 180 человек пропали без вести в результате кораблекрушения в Демократической Республике Конго, передает Radio Okapi.

Река Конго Piet Clement

Сообщается, что судно, на борту которого находилось около 600 пассажиров, затонуло на реке Конго на северо-западе ДРК. По предварительной версии, причиной происшествия стал перегруз судна, а также его плачевное состояние. Пока неизвестна судьба 180 человек, находившихся на лодке. Пока спасатели не могут точно назвать число пострадавших и погибших в результате происшествия на воде.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Якутии под лед реки Лена провалился трактор, в котором находились два человека. На место происшествия направили спасателей.