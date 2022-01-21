Мурманск, 21 января, 2022, 05:29 — ИА Регнум. Арбитражный суд Мурманской области 9 февраля 2022 года начнёт рассматривать финансовые претензии АО «Мурманский морской рыбный порт» к министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области. С ответчика требуют более 72 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Суд

Исковое заявление было подано в конце декабря 2021 года, а 10 января 2022 года его приняла судья Фокина. Детали спора пока не известны. Сумма претензий составляет 72 670 700 рублей.

К предприятию есть претензии у федерального государственного унитарного предприятия «Национальные рыбные ресурсы», чей иск рассмотрят 2 февраля. В деле речь идет о взыскании 6 130 864,3 рубля.