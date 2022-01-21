Москва, 21 января, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Плановый полет продолжительностью около 13 часов совершили над акваторией Северного Ледовитого океана, а также Баренцева и Белого морей, два стратегических ракетоносца ВКС России Ту-160. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Mil.ru Ту-160

Отмечается, что они пролетели над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами. В воздухе была проведена дозаправка самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января совершил свой первый полет стратегический ракетоносец Ту-160М, который начали строить после развала СССР.